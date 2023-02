Reboot de Quarteto Fantástico vai surpreender as pessoas, diz produtor do MCU

Nate Moore, produtor da Marvel Studios, falou brevemente sobre o reboot de Quarteto Fantástico e o novo filme do Capitão América, Nova Ordem Mundial.

Sobre o novo Quarteto Fantástico, o produtor disse ao Deadline que ele sairá primeiro do que o reboot de X-Men e acrescentou que o filme vai surpreender o público:

“Temos a direção de Matt Shakman, que é tão talentoso e que fez WandaVision para nós, e acho que as pessoas ficarão muito surpresas com o que estamos fazendo”.

Sobre Capitão América 4, segundo ele, “começamos a filmar em 3 semanas.” Quando questionado sobre o que ele poderia adiantar, Moore respondeu: “Fora do que já se sabe – obviamente, Anthony Mackie assumindo o papel de Capitão América [e] Harrison Ford como General Thunderbolt Ross, que agora é o presidente dos Estados Unidos – [teremos] algumas outras coisas legais no filme”, finalizou.

Nova versão da amada equipe

A versão do MCU de Quarteto Fantástico segue em desenvolvimento lento, mas iniciará suas imagens no começo de 2024. Em setembro do ano passado, o filme contratou seus roteiristas, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Os escritores não são nomes conhecidos na indústria do cinema, e estiveram em alguns projetos em comum. Um deles é o filme Bert and Arnie’s Guide to Friendship.

A direção ficará a cargo de Matt Shakman. Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Por enquanto não há nenhum nome atrelado ao elenco do filme. O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico, líder do Quarteto, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em fevereiro de 2025.

