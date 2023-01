Remake de Colheita Maldita ganha data de lançamento

Colheita Maldita, remake do terror de 1984, ganhou data de lançamento. Segundo o Deadline, o filme chegará aos cinemas dos EUA no dia 3 de março antes de ser lançado por streaming em 21 de março.

Na trama, baseada na obra de mesmo nome de Stephen King, uma menina psicopata de 12 anos de uma pequena cidade em Nebraska recruta todas as outras crianças e começa uma onda de violência, matando os adultos corruptos e qualquer um que se oponha a ela. Um colegial brilhante que não concorda com o plano é a única esperança de sobrevivência da cidade.

Bruce Spence (Mad Max 2), Elena Kampouris (O Legado de Jupiter), Kate Moyer (Station Eleven), Callan Mulvey (Vingadores: Ultimato), Stephen Hunter (Thor: Amor e Trovão) e Erika Heynatz (Farscape) formam o elenco.

O novo Colheita Maldita é dirigido por Kurt Wimmer, conhecido por seus trabalhos em Equilibrium, com Christian Bale, e O Vingador do Futuro, com Colin Farrell. O terror marca a volta à direção de Wimmer, que não comanda um filme desde Ultravioleta, de 2006.

Não há previsão de estreia de Colheita Maldita no Brasil.

Remake de Colheita Maldita

Uma adaptação de Colheita Maldita de Stephen King foi lançada em 1984 e, apesar de ter recebido muitas críticas, gerou nada menos que nove sequências – sendo a última lançada em 2018.

O romance original de Stephen King foi lançado em 1978, e conta com uma grande base de fãs até os dias de hoje.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.