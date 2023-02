Remake de Colheita Maldita ganha trailer para maiores

Colheita Maldita, remake do terror de 1984, ganhou um trailer para maiores. O filme, baseado em obra de Stephen King, será lançado em março, nos EUA.

“Possuída por um espírito em um milharal moribundo, Éden, de doze anos de idade, recruta as outras crianças em sua pequena cidade para se levantar e assumir o controle. Cansada de ter que pagar o preço pelos erros de seus pais, Eden lidera as crianças em uma fúria sangrenta, matando os adultos e qualquer um que se oponha a ela”, começa a sinopse do novo filme.

“Com todos os adultos presos ou mortos, tudo se resume a um estudante do ensino médio que não vai concordar com o plano e se torna a única esperança de sobrevivência da cidade. Baseado no conto de Stephen King, Colheita Maldita é uma nova releitura arrepiante para toda uma nova geração”, conclui a sinopse.

Veja o trailer do remake de Colheita Maldita, abaixo.

Mais sobre o remake de Colheita Maldita

Na trama, baseada na obra de mesmo nome de Stephen King, uma menina psicopata de 12 anos de uma pequena cidade em Nebraska recruta todas as outras crianças e começa uma onda de violência, matando os adultos corruptos e qualquer um que se oponha a ela. Um colegial brilhante que não concorda com o plano é a única esperança de sobrevivência da cidade.

Bruce Spence (Mad Max 2), Elena Kampouris (O Legado de Jupiter), Kate Moyer (Station Eleven), Callan Mulvey (Vingadores: Ultimato), Stephen Hunter (Thor: Amor e Trovão) e Erika Heynatz (Farscape) formam o elenco.

O novo Colheita Maldita é dirigido por Kurt Wimmer, conhecido por seus trabalhos em Equilibrium, com Christian Bale, e O Vingador do Futuro, com Colin Farrell. O terror marca a volta à direção de Wimmer, que não comanda um filme desde Ultravioleta, de 2006.

Uma adaptação de Colheita Maldita de Stephen King foi lançada em 1984 e, apesar de ter recebido muitas críticas, gerou nada menos que nove sequências – sendo a última lançada em 2018.

O romance original de Stephen King foi lançado em 1978, e conta com uma grande base de fãs até os dias de hoje.

A nova versão de Colheita Maldita estreia em 3 de março nos EUA.

