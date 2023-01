Renfield: Fãs não verão muito de Nicolas Cage como Drácula

Renfield promete ser um dos filmes mais divertidos do ano e não é por menos, afinal não é todo dia que vemos Nicolas Cage como Drácula. Infelizmente, parece que ele não irá aparecer tanto quanto gostaríamos no longa-metragem de comédia e terror.

O próprio ator alertou o público de que ele não é o foco do filme. De fato, o próprio trailer indicou isso, visto que ele só aparece brevemente na prévia.

“Bem, em primeiro lugar, eu não sei como você diz não a Drácula, mas duas coisas vêm à mente”, Cage compartilhou com o Collider sobre o que o público pode esperar do filme. “Primeiro, ele é um personagem que foi bem feito muitas vezes e depois foi mal feito muitas vezes. Então você quer estar do lado de fazer algo bom. E também você quer estar do lado de fazer algo novo e algo que estoure.”

Ele continuou: “Para mim, porque o filme realmente não é sobre mim, Drácula, eu não tenho muito tempo de tela. É realmente o filme de Nick Hoult, e é sobre Renfield. Eu não tive tempo, como a narrativa de duas horas, para realmente cavar fundo no pathos de Drácula em si. Não é isso. Mas eu tive tempo de tela suficiente para tentar desenvolver um estilo de arte pop para o personagem, o que espero que seja uma boa contribuição para os outros artistas que fizeram isso, que tiveram sua opinião sobre esse personagem lendário na literatura e no cinema.”

Nicolas Cage e Nicholas Hoult em Renfield

Mistura de comédia e terror

Renfield é uma mistura de comédia e terror. A história gira em torno de R. M. Renfield, o ajudante do Drácula, que será interpretado por Nicholas Hoult.

“O mal não atravessa a eternidade sem uma pequena ajuda. Neste moderno conto cinematográfico de monstros sobre o leal servo de Drácula, Nicholas Hoult (Mad Max: Estrada da Fúria, franquia X-Men) é Renfield, o sofrido ajudante do chefe mais narcisista da história, Drácula (Nicolas Cage, vencedor do Oscar)”, começa a descrição oficial do filme.

“Renfield é forçado a encontrar as vítimas para seu mestre e fazer tudo o que ele lhe pede, qualquer que seja o grau de degradação da ordem recebida. Mas agora, depois de séculos de servidão, Renfield está pronto para descobrir se há vida lá fora, para além da sombra do Príncipe das Trevas. Se pelo menos ele puder descobrir como dar fim à sua dependência dele”, continua a descrição.

O elenco também conta com Awkwafina, estrela de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O roteiro é baseado em uma ideia desenvolvida por Robert Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead.

Renfield – Dando Sangue pelo Chefe tem direção de Chris McKay (A Guerra do Amanhã, LEGO Batman: O Filme), e o roteiro foi escrito por Ryan Ridley (séries Ghosted e Rick & Morty), baseado em argumento original de Robert Kirkman, criador das séries The Walking Dead e Invencível.

O filme é coestrelado por Awkwafina (Despedida, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Ben Schwartz (Sonic: O Filme, Depois da Festa) e Adrian Martinez (A Vida Secreta de Walter Mitty, Golpe Duplo).

A produção de Renfield – Dando Sangue pelo Chefe é dos parceiros da Skybound Entertainment, Robert Kirkman e David Alpert (The Walking Dead, Invencível), dos copresidentes Bryan Furst e Sean Furst (2019 – O Ano da Extinção), e de Chris McKay. Samantha Nisenboim (coprodução A Guerra do Amanhã) assina a produção executiva.

Renfield chega aos cinemas em 14 de abril de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.