Resgate 2: Chris Hemsworth prefere trabalhar na Netflix do que na Marvel; veja por quê

Chris Hemsworth, interpretou o Thor em diversos filmes da Marvel, mas, aparentemente, ele gosta mais de fazer Resgate na Netflix. Com sua continuação a caminho, o astro falou sobre fazer as próprias cenas de ação no longa-metragem.

“Nós meio que exageramos”, diz Hemsworth. “Em um mundo de ação muito lotado, acho que fizemos algo único”.

Hemsworth diz que gostou especialmente de colaborar com os diferentes departamentos e filmar o máximo possível de acrobacias práticas.

“Há algo tão satisfatório nisso”, explica ele. “Sem querer desmerecer o tipo de filme que a Marvel faz, cheio de efeitos especiais, mas você tem muita ajuda na pós-produção lá. Obviamente, eu não posso voar, então eles me ajudam nisso. Considerando que neste filme, a ação é baseada na realidade, e muito dela é com trabalho de câmera. Então, é uma energia diferente, e a preparação é muito mais extensa”.

Resgate 2 vem aí

O primeiro Resgate apresentava uma história relativamente direta, com a ação sendo realmente a atração principal.

Um trailer dos bastidores da sequência já indicou um pouco do que está por vir, incluindo a sequência do trem e aparentemente a luta no estilo Old Boy que Hemsworth também faz referência.

Old Boy é famoso por apresentar uma longa sequência de luta sem cortes, e parece que veremos algo parecido na continuação da Netflix.

O filme já foi gravado e atualmente encontra-se no estágio de pós-produção.

Resgate está na Netflix, já Resgate 2 deve chegar em 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.