Resident Evil: O filme com 100% de aprovação dos críticos, que você nunca viu

A franquia Resident Evil ganhou uma nova onda de popularidade após o lançamento do sétimo game da franquia, o que levou a mais filmes e séries baseados nos jogos. Apesar de nem todas as adaptações serem grandes maravilhas, há um que foi bem elogiado pelos críticos.

Ao olhar para os filmes em live-action de Resident Evil no Rotten Tomatoes, você verá pontuações críticas variando de 19% a 55, mas com nenhum deles chegando à faixa “fresca” do site (acima de 70%).

Então, considerando isso, você pode se surpreender ao saber que há um filme ambientado em Raccoon City, que não apenas possui 100% de pontuação de crítica no Rotten Tomatoes, mas também permaneceu uma peça relativamente obscura dentro da franquia.

É um filme em computação gráfica (CGI) que não acumulou toneladas de críticas após o lançamento, mas considerando como o resto da franquia (incluindo os outros em CGI) se saiu, é uma conquista digna de nota.

O melhor filme de Resident Evil?

Lançado em 2012, Resident Evil: Condenação tem apenas cinco críticas contabilizadas pelo site. Lançado diretamente em vídeo, Condenação simplesmente não atraiu tantos críticos, o que provavelmente é uma das razões pelas quais sua pontuação conseguiu permanecer tão alta.

Dito isso, a pontuação do público para o filme é de 70%, o que sugere que o 100% de aprovação dos críticos não é simplesmente um acaso.

E se você olhar para as próprias críticas críticas, verá elogios como apontou o crítico de cinema David Hogan:

“É uma abordagem única em um bom cenário tradicional e é um passatempo muito divertido, especialmente se você é fã da série de jogos”

Outro crítico, RL Shaffer da IGN, escreveu: “Também é facilmente o melhor dos filmes de Resident Evil, em live-action ou animação”.

Então, se você negligenciou Resident Evil: Condenação pode valer a pena conferir.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.