Retorno como Superman? Anúncio com Henry Cavill pode ocorrer em breve

Através de relátorio com a programação da San Diego Comic Con, teria a informação de uma suposta aparição supresa de Henry Cavill no painel da Warner referente a DC.

A Divulgação do cronograma no Deadline, o Painel do Hall H irá ter a apresentação de conteúdo de Adão Negro e Shazam: Fúria dos deuses, mas o grande destaque é a citação ao Henry Cavill na alegação de rumores.

Esta informação torna um cenário de esperança para o aguardado evento, pois, sem confirmação oficial há muito tempo, Henry Cavill estava incerto no papel de Superman, e apenas rumores afirmavam como certo o retorno do ator como Superman.

A informação deve ser tratada como rumor, assim como foi alegada na matéria original, mas as fontes do Deadline são bem próximas de Hollywood o que tornam o tom da notícia algo concreto comparado a situação anterior de escassez de atualizações.

A San Diego Comic Con 2022 começa nesta quinta-feira (21 de Julho) e irá até o domingo (24 de Julho), o evento terá atualizações sobre diversos projetos da cultura pop, e terá uma grande expectativa sobre o painel da DC Comics.

Última aparição do personagem foi em Liga da Justiça de Zack Snyder

Rumores sobre a volta de Henry Cavill como Superman

Os rumores sobre o futuro do personagem são antigos, de acordo com o Latino Review, Henry Cavill pode aparecer como Superman em The Flash ao lado de Jason Momoa como Aquaman e Gal Gadot como Mulher-Maravilha. Obviamente, o longa-metragem também terá o próprio Flash de Ezra Miller e o Batman de Ben Affleck, o que significa que uma boa parte da Liga da Justiça pode aparecer reunida.

Obviamente, tudo não passa de um rumor, outra especulação indicava anteriormente que Henry Cavill poderia mesmo aparecer em The Flash, mas através de cenas prontas de O Homem de Aço, o que também não teve confirmação.

Curiosamente, The Flash contará com Michael Shannon como General Zod. O vilão esteve em O Homem de Aço, mas morreu nesse mesmo longa-metragem, então será interessante ver como poderia acontecer esse retorno.

The Flash chega aos cinemas em 4 de novembro de 2022.

