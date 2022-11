Retorno de Johnny Depp em novo Piratas do Caribe se torna bem mais provável

O filme de Piratas do Caribe com Margot Robbie está oficialmente cancelado, o que significa que há muito menos obstáculos no caminho para um retorno de Johnny Depp como Jack Sparrow.

Originalmente anunciado em junho de 2020, o spinoff de Margot Robbie de Piratas do Caribe está no limbo há mais de dois anos. No entanto, a atriz confirmou recentemente que o projeto foi cancelado por falta de interesse da Disney (via Screen Rant).

O filme de Robbie oficialmente não está acontecendo e a explicação da atriz para isso é reveladora. Robbie disse que seu projeto era “um tipo diferente de história”, o que sugere que a Disney não quer se afastar muito da fórmula da franquia.

Com isso, o retorno de Depp agora parece mais provável do que nunca, já que a saída de Robbie remove uma barreira potencial para a produção de Piratas do Caribe 6 com o ator.

Ex-executivo da Disney prevê retorno de Johnny Depp para a franquia

Após Johnny Depp levar a melhor no julgamento contra Amber Heard, um ex-executivo da Disney acredita que o ator poderá voltar para a franquia Piratas do Caribe.

O ex-executivo da Disney, que não teve o seu nome revelado, deu uma entrevista para a People em que indicou que ainda existe potencial a ser explorado para Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe.

“Certamente acredito que, após o resultado do julgamento, a franquia Piratas do Caribe voltará, com Johnny Depp de volta como Capitão Jack Sparrow.”

“Ainda existe muito potencial de bilheteria em torno desse personagem, que é amado pelo público e está profundamente enraizado na cultura da Disney.”

O ex-executivo da Disney também acredita que o grande sucesso de Top Gun: Maverick pode ajudar nisso, já que é do mesmo produtor de Piratas do Caribe, Jerry Bruckheimer.

“Com Jerry Bruckheimer em alta com o grande sucesso de Tom Cruise em Top Gun: Maverick, existe um enorme apetite por trazer de volta astros lucrativos em franquias muito populares.”

Não há informações sobre um novo Piratas do Caribe.

