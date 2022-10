Revelação sobre Encanto torna história de Bruno ainda mais trágica

Em 2022, Encanto se tornou um dos maiores sucessos da Disney. Um dos personagens mais interessantes do filme é o Tio Bruno – mas não falamos sobre ele. Em uma entrevista recente, o diretor da animação revelou um detalhe pouco conhecido que deixa a história do personagem ainda mais trágica.

“Conheça a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto. A magia deste local abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel”, afirma a sinopse oficial de Encanto no Disney+.

Continua depois da publicidade

A trama começa quando a protagonista Mirabel descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo – e decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Explicamos abaixo o detalhe escondido de Encanto que deixa a história do Tio Bruno ainda mais trágica. (via Screen Rant).

Diretor de Encanto revela segredo trágico de Bruno

Dublado por John Leguizamo, Bruno é o personagem mais trágico de Encanto. Rejeitado pela família por seus dons especiais (que envolvem visões do futuro), o Tio vira persona non grata entre os Madrigal.

A visão negativa da família também influenciou a deterioração do estado mental de Bruno. Agora, uma nova informação divulgada pelo diretor de Encanto deixa essa história ainda mais triste.

Em uma sessão de perguntas e respostas no Twitter, Jared Bush foi perguntado sobre o quarto de Bruno. No cômodo desolado, um dos únicos objetos presentes é uma escultura de Bruno com a boca aberta e os olhos vazios.

“O Bruno apagou os próprios olhos por odiar seu poder?”, perguntou um fã na rede social.

Bush confirmou, dizendo que “Bruno fez isso consigo mesmo”. A revelação mostra como Bruno realmente odiava seu poder, e o peso que a reação da família colocou em sua psique.

A revelação se torna ainda mais impressionante quando lembramos que, por todos esses anos, Bruno permaneceu escondido sob as paredes da Casita, testemunhando a alegria da família sem poder compartilhá-la.

A auto-rejeição de Bruno vai além de sua intenção de se separar da família, envolvendo também todos os esforços do personagem para se livrar de seu dom.

Essa perspectiva é muito diferente da de Mirabel, que deseja, acima de tudo, ganhar habilidades especiais e ajudar a família.

Com os poderes, Bruno conseguia ver o futuro – mas as profecias só traziam prejuízos para os entes queridos, o que é detalhado na música “We Don’t Talk About Bruno” (Não Falamos no Bruno).

A estátua no quarto do personagem, dessa forma, serve como um lembrete para os perigos dos poderes e para o sofrimento de Bruno.

Encanto está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.