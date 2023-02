Revelada a fortuna que James Cameron recebeu por Avatar 2

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) provou ser um gigantesco sucesso comercial e o diretor James Cameron recebeu uma fortuna pelo filme.

Um novo relatório da Forbes revela que Avatar: O Caminho da Água resultou em “pelo menos” um pagamento de US$ 95 milhões para Cameron, de acordo com especialistas do setor.

Isso é suficiente para colocar o diretor na lista dos artistas mais bem pagos do ano, abrangendo cinema, televisão e música.

Cameron ocupa o oitavo lugar na lista e é o único diretor entre os dez primeiros, além de Tyler Perry, que também é ator, e ficou em terceiro lugar, com US$ 175 milhões arrecadados no ano passado.

A principal razão pela qual Cameron conseguiu ganhar (pelo menos) quase US$ 100 milhões com Avatar: O Caminho da Água é por causa de um acordo com o estúdio que o premia com bônus por cruzar certos limites de bilheteria.

Atualmente, Avatar: O Caminho da Água está com US$ 2,214 bilhões arrecadados em todo o mundo.

Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas após anos de espera

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.