Revelada a nota de Jurassic World 3 no Rotten Tomatoes

Estão sendo publicadas as críticas de Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3). No momento, o blockbuster aparece com apenas 39% de aprovação no Rotten Tomatoes.

É claro que muitas outras críticas serão publicadas em breve. Então, esse número certamente pode abaixar ou aumentar, com uma tendência maior a diminuir nesse caso.

Alguns críticos opinam que Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) ainda consegue ser divertido, enquanto outros indicam que a sequência é muito longa e repetitiva.

Parece que a recepção será de divisiva a negativa. É claro, no entanto, que Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) ainda deve se destacar bastante em bilheteria.

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) está em cartaz nos cinemas do Brasil.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.