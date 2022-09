Revelada cena cortada ultra violenta de Doutor Estranho 2; veja

Lian Yang, coordenador de lutas em Doutor Estranho 2, compartilhou recentemente um ensaio para uma cena de ação ultra violenta que poderia ter entrado para o filme.

Pelo projeto ser dirigido por Sam Raimi, consagrado por seus filmes de terror, Doutor Estranho 2 realmente inseriu elementos do gênero em sua trama, tornando o filme um dos mais assustadores da Marvel. Mas aparentemente, nem tudo que foi planejado acabou indo para as telas.

Yang compartilhou uma prévia do que poderia ter sido mais um momento impressionante e sangrenta de violência no filme. No vídeo vemos uma dublê como Wanda Maximoff emulando cena de luta contra os guerreiros de Kamar-Taj que foi feita para o filme mas acabou não sendo utilizada. Nela a Feiticeira Escarlate não perdoa ninguém e derrota todos de diversas formas diferentes.

O vídeo mostra o planejamento e coordenação incríveis do time de dublês, mas os efeitos visuais, relativamente crus, já foram mais que o suficiente para entende o porque essa cena não entrou no filme com classificação indicativa para 14 anos. Confira abaixo:

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está disponível no Disney+.

