Revelada música inédita de The Weeknd em Avatar 2

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em dezembro de 2022 e The Weeknd lançará uma música inédita para o filme de James Cameron.

The Weeknd lançará “Nothing is Lost (You Give Me Strength)”, que faz parte da trilha sonora original do filme.

A música será lançada nas plataformas digitais em 15 de dezembro de 2022 às 17h (horário de Brasília).

Escrita por The Weeknd e produzida pela Swedish House Mafia, junto com Simon Franglen, a canção fala do alcance épico, da ação e do drama de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2).

A trilha sonora original do filme também contará com uma composição original do compositor vencedor do Grammy, Simon Franglen.

Celine Dion ficou famosa com um Oscar em 1998 por cantar “My Heart Will Go On” para Titanic e Leona Lewis cantou anteriormente “I See You”, o tema de Avatar.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022, com pré-estreia em 14 de dezembro.

