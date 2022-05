Revelada surpreendente inspiração do Coringa de Batman

Batman contaria com uma cena do Coringa de Barry Keoghan, mas ela acabou sendo cortada. O designer de produção James Chinlund revelou a inspiração por trás dessa sequência.

Em entrevista ao The Illuminerdi, Chinlund, que já trabalhou com Reeves nos filmes de O Planeta dos Macacos, falou sobre essa cena, que mostra o personagem de Keoghan por trás de um vidro, com o rosto dele fora de foco.

Conforme o designer de produção, o diretor de Batman inspirou-se em um filme do lendário diretor japonês Akira Kurosawa.

“Há um filme japonês chamado Céu e Inferno. Isso foi muito inspirador para Matt, onde há uma espécie de revelação, a tela sobe e eles estão nesta sala de interrogatório. Então, acho que estávamos realmente procurando maneiras diferentes de revelar os personagens”, disse Chinlund.

“Sabíamos que queríamos que o Coringa, por exemplo, estivesse lá, mas não lá, e uma espécie de camadas de vidro e malha e sombra e luz. Então, muito do design vinha desse lugar. Como poderíamos revelar os personagens de maneiras diferentes e ainda manter o mistério?”, continuou.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.