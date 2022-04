Reveladas as primeiras cenas do trailer de Avatar 2

Está acontecendo nesta semana a CinemaCon 2022, nos Estados Unidos. Neste dia 27 de abril a Disney realizou o seu painel de Avatar 2, no qual o diretor James Cameron exibiu com exclusividade os primeiros vídeos oficiais do aguardo filme.

Como de costume, os vídeos exibidos nos painéis da CinemaCon não podem ser gravados pelos participantes do evento, evitando que spoilers vazem. No entanto, descrições são liberadas.

O Screen Rant esteve presente no local e conta o que viu da cena inédita: “Centra-se em um Jake Sully mais velho e mais sábio e sua nova família com Neytiri. Eles têm vários filhos agora e vivem em um local aquático. Jake diz: ‘Eu sei de uma coisa, onde quer que vamos, essa família é nossa fortaleza’, em um ponto durante a filmagem.”

O mesmo site afirma, ainda, que o resto das filmagens de Avatar 2 inclui os Na’vi voando em criaturas inéditas da franquia, além da confirmação de que eles podem se comunicar com a vida marinha. “No entanto, a vida em Pandora também está em perigo, pois os Na’vi estão em guerra uns com os outros, pois alguns clãs usam armas e outros usam flechas para lutar”, conclui a descrição do Screen Rant.

O primeiro trailer será lançado exclusivamente nos cinemas na próxima semana, antes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Avatar 2 é genial, promete atriz

A atriz Michelle Yeoh deu uma entrevista para a Entertainment Weekly em que indicou que Avatar 2 é uma sequência genial. A estrela encheu o diretor James Cameron de elogios, exaltando a impressionante experiência que teve no set.

“Eu estou nas sequências de Avatar e não podemos falar muito disso. Mas, é James Cameron. Eu seria a senhora do chá para James Cameron. “Filmamos por algumas semanas. Fiquei muito impressionada com o trabalho que ele está fazendo e com a energia no set.”

“Ele é um gênio. Eu gostei muito da experiência e mal posso esperar para voltar em breve, eu espero.”

Além de Michelle Yeoh, outras novidades no elenco de Avatar 2 são Kate Winslet, de Titanic, e Vin Diesel, de Velozes e Furiosos.

Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.