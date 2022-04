Revelado o logo de Avatar 2; veja

Avatar 2, cujo nome oficial será Avatar: O Caminho da Água, chega aos cinemas ainda neste ano de 2022.

Até ontem não tínhamos muitas informações sobre o novo filme, mas a participação do diretor James Cameron no CinemaCon, que está acontecendo nos Estados Unidos, trouxe algumas novidades.

Além de uma cena inédita exibida para os fãs presentes e a confirmação de que o trailer oficial de Avatar 2 será exibido nas sessões de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nos cinemas, também foi revelado o logo do novo filme.

Confira a imagem de Avatar 2 (Avatar: O Caminho da Água) logo abaixo:

Mais sobre Avatar 2

Avatar 2 (Avatar: O Caminho da Água) é a aguardada sequência do sucesso Avatar, de 2009. O filme terá o retorno de James Cameron na direção.

No elenco principal, Sam Worthington e Zoë Saldaña voltam aos papéis de Jake Sully e Neytiri, respectivamente.

A sinopse oficial já foi divulgada: “Ambientado mais de uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), os problemas que os seguem, o quanto eles se esforçam para manter um ao outro seguro, as batalhas que eles lutam para se manterem vivos e as tragédias que enfrentam.”

Avatar 2 chega dia 15 de dezembro de 2022 aos cinemas do Brasil.