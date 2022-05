Revelado o real motivo de Henry Cavill ter perdido papel de James Bond

Hoje em dia, Henry Cavill é conhecido por performances em algumas das franquias mais populares da cultura pop. O que muitos fãs não sabem é que o ator passou por maus bocados no início de sua carreira. Nos anos 2000, Cavill fez testes para interpretar James Bond nos cinemas. Entretanto, acabou rejeitado pelos produtores do longa. Em uma entrevista recente, o diretor de Casino Royale revelou o verdadeiro motivo.

Em uma entrevista publicada em 2019, Henry Cavill afirmou não ter sido escalado como 007 por ser “gordo demais” para interpretar o agente secreto.

“Eu provavelmente poderia ter me preparado mais. Lembro do diretor Martin Campbell dizer algo como ‘você está meio gordinho, Henry’. Eu não sabia que precisava fazer dieta ou treinar. Mas fiquei feliz que o diretor disse algo, pois assim pude me preparar melhor para a próxima”, revelou Cavill.

Porém, o cineasta Martin Campbell lembra do teste de Cavill de forma bem diferente. Em um papo com a imprensa, o diretor de 007: Casino Royale revelou porque decidiu não escalar o astro na franquia.

Por que Henry Cavill não foi escalado em 007?

Na época da produção de 007: Casino Royale, o cineasta Martin Campbell enfrentou uma difícil tarefa: escolher o substituto de Pierce Brosnan para o papel do agente secreto.

Campbell optou por Daniel Craig – ator que interpretou James Bond por mais 4 filmes: Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e Sem Tempo Para Morrer.

Durante a turnê de divulgação de seu novo filme Memory – um thriller de ação protagonizado por Liam Neeson – Martin Campbell falou sobre o teste de Henry Cavill.

“Eu realmente assisti o teste dele para o papel de Bond, como vocês sabem. Ele fez um teste muito bom. Mas era muito jovem, e também não era tão experiente quanto o Daniel”, comentou o cineasta.

Ou seja: Henry Cavill não foi escalado em 007 devido à sua idade e inexperiência, não ao seu peso.

Na época, Cavill era conhecido por papéis pequenos em filmes como O Conde de Monte Cristo e Hellraiser 8: O Mundo do Inferno.

Daniel Craig, por sua vez, começou sua carreira nos anos 90. Em 2006, o ator já havia atuado em filmes como Elizabeth, Tomb Raider e Estrada Para a Perdição.

“Daniel se encaixava no papel por ser um excelente ator e provavelmente o melhor ator entre todos eles”, explicou Martin Campbell.

Muitos fãs ainda desejam ver Henry Cavill como 007. Como Daniel Craig acaba de deixar a franquia, surge uma nova oportunidade para o astro de The Witcher.

Perguntado sobre a possibilidade, Campbell decidiu manter o mistério.

“Acho que seria muito empolgante ter uma conversa com os produtores”, comentou o cineasta.

No Brasil, os filmes de 007 estão disponíveis em plataformas como Prime Video e Telecine Play.