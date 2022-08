Revelado o tempo de tela de Amber Heard em Aquaman 2

De acordo com o jornalista Umberto Gonzalez, do The Wrap (via Heroic Hollywood), Amber Heard terá cerca de 20 minutos de tempo de tela em Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2).

O jornalista observa que este tempo pode diminuir até o lançamento. No entanto, a atriz não deve ser removida completamente do enredo.

Amber Heard interpreta Mera, interesse amoroso e parceira do Aquaman, que é interpretado por Jason Momoa.

Atriz envolvida em polêmicas

A atriz se envolveu em diversas polêmicas recentemente, em meio às suas batalhas judiciais contra Johnny Depp.

No mais recente julgamento, o ator levou a melhor contra a atriz, fazendo com que as campanhas para que ela fosse removida de Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) aumentassem ainda mais.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro Aquaman.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chegará aos cinemas em 16 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.