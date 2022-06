Revelado por que Adão Negro e Shazam não estão no mesmo filme

A Warner Bros. Pictures lançou o primeiro trailer de Adão Negro nesta quarta-feira (8), e antes do lançamento, o astro Dwayne Johnson revelou por que Adão Negro e Shazam não estão no mesmo filme.

Johnson vai interpretar o personagem, que nos quadrinhos é o principal vilão do Shazam, e revelou em entrevista junto do produtor Hiram Garcia e Beaun Flynn sobre os planos originais e por que mudaram (via ComicBook).

“O plano original, talvez cinco ou seis anos atrás, eu acho, era contar as duas histórias de origem de Shazam! e Adão Negro no mesmo filme. Foi nisso que trabalhamos”, disse Johnson.

O astro de Adão Negro gostaria que cada história fosse contada em sua grandeza. Por conta disso, Shazam teve seu filme solo em 2019, enquanto o Adão Negro terá seu próprio longa-metragem ainda neste ano.

“Quando todos nós lemos o roteiro, imediatamente senti: ‘Temos que separar esses dois filmes. Temos que honrar Shazam! e essa história de origem, e o que isso é, e o que pode ser para os fãs, então também temos que contar nossa história'”, revelou o astro do novo filme da DC.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

