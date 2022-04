Revelado por que Johnny Depp foi afastado de Piratas do Caribe

A franquia Piratas do Caribe pode ganhar novos projetos em breve, mas não espere ver Johnny Depp neles.

Não é como se o ator tivesse sido demitido pela Disney: ele simplesmente nunca mais foi chamado para ter uma conversa sobre o futuro de seu papel como Capitão Jack Sparrow.

De acordo com o Deadline, em depoimento durante o julgamento por difamação de Johnny Depp e Amber Heard, o ex-agente do astro, Christian Carino, confirmou que ele foi afastado de Piratas do Caribe especificamente por conta das acusações de violência doméstica de sua ex-esposa.

Segundo o ex-agente de Johnny Depp, o seu afastamento de Piratas do Caribe esteve diretamente relacionado às acusações, não tendo envolvimento de nada como comportamento no set ou algo do tipo.

Fora de Piratas do Caribe

Christian Carino admitiu que nunca conversou com os executivos da Disney sobre esse assunto, mas baseou a sua opinião em conversas que teve com outros colegas e executivos de outros estúdios.

O ex-agente de Johnny Depp concluiu que, dentro da indústria, é plenamente entendido que as acusações de Amber Heard tiveram um duro impacto na carreira do ator, fazendo com que ele perdesse trabalhos.

Pode parecer algo óbvio, mas é relevante dentro do julgamento em questão porque Johnny Depp argumenta que perdeu projetos por causa das acusações de Amber Heard, que ele nega.

Filmes de Piratas do Caribe, com Johnny Depp, podem ser assistidos pelo Disney+.

