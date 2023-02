Revelado por que personagem favorito ficou de fora de Homem-Formiga 3

Um dos personagens favoritos da franquia Homem-Formiga, Luis (Michael Peña), não foi incluído em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o diretor Peyton Reed explicou a ausência de Luis no filme.

“Não existem versões deste filme [com Luis]”, disse o cineasta. “Há muitos personagens no filme. Obviamente, temos nossa família Lang, Van Dyne e Pym, mas também apresentamos Kang, MODOK e todos os nossos Lutadores pela Liberdade”.

Continua depois da publicidade

Reed ainda afirmou que, devido ao tempo limitado dado para Homem-Formiga 3 explorar o Reino Quântico, personagens tiveram que ser descartados.

“Tivemos que tomar decisões desde o início sobre quais histórias poderíamos contar e quais histórias não poderíamos contar”, disse Reed, “Eu amo esses personagens. Eles eram muito, muito divertidos e faziam parte da família Lang, mas à medida que avançamos cada vez mais no [desenvolvimento do filme] e sabíamos que queríamos trazer a família para o Reino Quântico bem no início do filme, simplesmente não fazia sentido [incluir Luis e companhia]”, finalizou.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania também teve que cortar outro personagem, o filho da Vespa. O intérprete do personagem, porém, já havia gravado cenas para o filme.

Luis, de Homem-Formiga

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.