Revelado por que Schwarzenegger não retorna em Os Mercenários 4

Após muito tempo de rumores, Os Mercenários 4, finalmente, se tornou realidade. No entanto, não espere ver Arnold Schwarzenegger no elenco.

O astro não aparecerá na nova continuação, e até mesmo Sylvester Stallone deve ter apenas uma participação.

No caso de Arnold Schwarzenegger, existe um motivo específico para ele não retornar nesse projeto, de acordo com o /Film: ele não estava gostando muito do desenvolvimento de seu personagem.

Na verdade, o astro começou a acreditar que o seu personagem simplesmente não tinha muita coisa para fazer no enredo.

Enquanto seus colegas estrelavam grandes cenas de ação, Arnold Schwarzenegger geralmente aparecia para dizer uma ou outra frase de efeito.

Em uma entrevista com a Entertainment Weekly, o astro confirmou um pouco de frustração nesse sentido, o que piorou em Os Mercenários 3.

“Acho que os dois primeiros filmes foram ótimos. Mas, no terceiro, eu senti que o meu papel não estava bem escrito.”

“Não estava indo bem, no que me dizia respeito. Talvez as outras pessoas pensassem de maneira diferente.”

“Mas eu não acreditava que tivesse algum valor no filme. A propósito, eu adoro essa franquia. Eu acho que Os Mercenários é uma franquia espetacular.”

“As ideias são boas. Acho que se eles escrevessem um roteiro muito bom, com bom desenvolvimento para o meu personagem, eu aceitaria fazer de novo.”

“Caso contrário, eu não toparia”, admitiu Arnold Schwarzenegger sobre a sua participação na franquia Os Mercenários.

Ainda não há uma data de lançamento para Os Mercenários 4.