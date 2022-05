Revelado qual seria o vilão de Homem-Aranha 4 com Tobey Maguire

Em uma entrevista com a Rolling Stone, o diretor Sam Raimi revelou qual seria o vilão de Homem-Aranha 4, com Tobey Maguire.

Acontece que ele tinha planos de usar Kraven, o Caçador, um dos mais mortais inimigos do Homem-Aranha nos quadrinhos.

“Era uma das possibilidades. Tínhamos outras coisas em mente também, mas essa era uma das ideias. Eu senti falta de Kraven, o Caçador.”

“Nós íamos trabalhar com esse personagem no próximo Homem-Aranha. Eu sempre quis ver Kraven lutando contra o Homem-Aranha no cinema.”

“Acho que seria realmente especial. Ele é o caçador supremo, e o Homem-Aranha é muito habilidoso. Além disso, eu também queria ver Peter seguindo em frente como ser humano.”

Os muitos planos de Sam Raimi

Curiosamente, acreditava-se que o vilão principal de Homem-Aranha 4 seria o Abutre, com até mesmo algumas artes conceituais indicando isso.

No entanto, parece que Sam Raimi estava trabalhando com várias ideias, com a principal delas envolvendo Kraven, o Caçador.

Vale lembrar que Kraven, o Caçador em breve ganhará um longa-metragem solo pela Sony, com Aaron Taylor-Johnson interpretando o personagem.

Kraven, o Caçador chega aos cinemas em 13 de janeiro de 2023.