Revelado salário astronômico de Tom Cruise em Top Gun 2

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) provou ser um dos maiores sucessos de bilheteria de 2022 e Tom Cruise saiu com uma verdadeira fortuna após a conclusão das filmagens.

O salário do astro no filme foi revelado pela Variety e consegue ser mais que seis vezes maior que o orçamento do filme original de 1986.

Continua depois da publicidade

Desde que estreou em maio, Top Gun 2 já passou da marca de US$ 1 bilhão na bilheteria, tornando-se o filme mais bem-sucedido da carreira de Cruise.

Dito isso, ele levou para casa US$ 100 milhões por conta do filme, mais da metade do orçamento de Top Gun 2, de US$ 170 milhões, e mais que seis vezes mais que o orçamento do original, de US$ 15 milhões, pelo qual recebeu US$ 2 milhões.

Vale apontar que Tom Cruise tem participação no lucro de bilheteria, isso explica o valor astronômico.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick), com o ator e Tom Cruise, já está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.