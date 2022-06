Revelado vilão de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso; veja quem

A Sony Pictures divulgou em seu perfil no Twitter um grande spoiler sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, que chega aos cinemas no próximo ano.

Ainda são poucos os detalhes sobre o novo filme da franquia que teve seu primeiro longa premiado inclusive no Oscar, mas agora sabemos quem será o vilão da sequência.

Segundo o tweet, o Mancha (The Spot) lutará contra Miles Morales no segundo filme da saga.

Foi revelado ainda que o ator Jason Schwartzman, de Fargo, dublará o papel “com uma imagem que fará o personagem parecer muito mais ameaçador em comparação com suas iterações anteriores”, segundo o Digital Spy.

Confira a primeira arte do Mancha em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso logo abaixo:

Mais sobre o Mancha

Mancha é um personagem já conhecido dos quadrinhos do Homem-Aranha.

Também conhecido como Dr. Jonathan Ohnn, o personagem apareceu pela primeira vez no ano de 1984, através das páginas de Espetacular Homem-Aranha #97.

O vilão tem poderes de teletransporte, abrindo portais interdimensionais.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso será dividido em duas partes. A primeira estreia em junho de 2023, e a segunda chega aos cinemas somente em março de 2024.

