Rihanna é escalada como Smurfette em novo filme dos Smurfs

O novo filme musical de animação dos Smurfs está em desenvolvimento na Paramount, e será estrelado por ninguém menos que Rihanna, como Smurfette.

O filme ainda contará com música original criada por Rihanna. A canção ainda não foi divulgada.

Continua depois da publicidade

O novo filme dos Smurfs foi anunciado durante o painel da Paramount na CinemaCon 2023 e Rihanna realmente fez uma aparição no evento para anunciar formalmente seu papel como a icônica personagem.

Chris Miller (Homem-Aranha: No Aranhaverso) está dirigindo, com com Matt Landon como co-diretor.

“Em nome do nosso estúdio e dos nossos parceiros criativos na LAFIG, não poderíamos estar mais entusiasmados por ter encontrado a nossa Smurfette numa das estrelas mais amadas do mundo”, disse Brian Robbins, Presidente e CEO da Paramount Pictures e da Nickelodeon numa declaração conjunta com Ramsey Naito, Presidente da Paramount Animation e da Nickelodeon Animation.

“Com o apelo criativo singular e os talentos musicais de Rihanna, há uma enorme oportunidade de elevar o universo dos Smurfs de uma maneira que nunca foi feita antes.”

Smurfs já teve outros filmes antes

Os Smurfs ganharam um filme nos cinemas estrelado por Neil Patrick Harris em 2011, misturando animação CGI e atores live-action.

O filme arrecadou US$ 563,7 milhões em todo o mundo com um orçamento de US$ 110 milhões, garantindo uma sequência que foi lançada em 2013 e ganhou US$ 347,5 milhões com aproximadamente o mesmo orçamento de produção.

A cantora pop Demi Lovato assumiu o papel de Smurfette para um filme totalmente animado de 2017, Smurfs e a Vila Perdida, que ganhou apenas US$ 197,2 milhões com um orçamento de US$ 60 milhões.

Ainda não há data de estreia para o novo filme dos Smurfs.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.