Rihanna vai se apresentar no Oscar 2023

Rihanna vai se apresentar durante a 95ª edição do Oscar com a canção “Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Os produtores executivos e showrunners do Oscar 2023, Glenn Weiss e Ricky Kirshner, anunciaram a informação (via Variety).

“Lift Me Up” está indicada na categoria de Melhor Canção Original e rendeu a Rihanna sua primeira indicação ao Oscar.

A cantora, que não lança um álbum desde 2016, voltou aos palcos recentemente, durante o show do intervalo do Super Bowl deste ano.

A 95ª edição do Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel e realizada no dia 12 de março – veja a lista de indicados e dos esnobados.

No Brasil, a cerimônia será transmitida pelo canal pago TNT e pela HBO Max, a partir das 20h.

Este ano, o Oscar terá uma “equipe de crises” para evitar outro incidente como o infame tapa de Will Smith em Chris Rock – saiba mais.

