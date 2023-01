Robert Pattinson quer o vilão mais bizarro da DC em The Batman 2

Durante entrevista ao Comic Book, o diretor de The Batman, Matt Reeves, revelou que Robert Pattinson sugeriu um vilão bizarro para aparecer em The Batman 2: o Rei dos Condimentos.

“Eu vou dizer que, para mim, a coisa mais engraçada que Rob [Pattinson] fez na última vez que estivemos na turnê de divulgação [de The Batman] é que ele continuou falando sobre como ele achava que seria ótimo se fizéssemos o Rei dos Condimentos, porque ele adorou a ideia de alguém apenas encharcando alguém com mostarda”, disse o diretor.

“Não vou me comprometer a dizer que faremos uma referência ao Rei dos Condimentos, mas vou apenas usar isso como uma resposta à sua pergunta porque não tenho uma resposta para sua pergunta”, finalizou.

Nos quadrinhos, o Rei dos Condimentos é especializado em lutar com a ajuda de suas armas de condimento: mostarda e ketchup. O personagem é uma piada originalmente criada por Bruce Timm e Paul Dini para Batman: A Série Animada.

Ainda não foi divulgado o vilão de The Batman 2.

Status de The Batman 2

O filme The Batman 2 é um dos mais aguardados da DC, e o diretor Matt Reeves atualizou o status de produção do longa.

Após o grande sucesso de The Batman, com o ator Robert Pattinson, uma sequência foi anunciada, e com o retorno de Reeves na direção.

Em recente entrevista, Reeves comentou sobre o status do novo filme, dizendo que ele e o roteirista Mattson Tomlin continuando trabalhando no projeto (via ScreenRant).

O cineasta não entrou em detalhes, embora tenha descrito que está animado com o projeto, e também que será algo emocionante.

“Não vou responder a essa pergunta, mas estamos trabalhando em um filme. Vou colocar para você dessa maneira. Estamos envolvidos nisso e meu parceiro e eu estamos escrevendo, Mattson [Tomlin] e eu estamos escrevendo, e é realmente emocionante, e estou muito animado com o que estamos fazendo”, disse ele.

