Ron de Harry Potter revela se voltaria à pele do personagem

Rupert Grint, o intérprete de Ron Wesley nos filmes de Harry Potter, afirmou que retornaria à pele do seu personagem em um novo longa da saga.

Durante sua participação no programa This Morning, o ator disse que estaria disposto a reprisar o papel de Ron se o elenco de Harry Potter também estiver disposto:

Continua depois da publicidade

“Sim, acho que se fosse o momento certo e todos estivessem voltando, eu definitivamente revisitaria [o personagem]. Ele é importante para mim. Eu meio que cresci com ele. Nós meio que nos tornamos a mesma pessoa. Eu me sinto muito protetor dele também”, afirmou Grint.

Daniel Radcliffe em Harry Potter

Reboot de Harry Potter

A franquia Harry Potter, que não ganha um filme desde 2011 após Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, pode sofrer um reboot no cinema.

A Warner Bros. Discovery ainda está interessada em voltar a produzir novos projetos da saga do famoso bruxo, com filmes e séries.

Dessa vez, o estúdio estaria interessado em um reboot, reformulando os personagens icônicos. No entanto, não está claro se o acordo sobre isso está realmente fechado (via CBR).

O líder do estúdio, David Zaslav, supostamente quer adaptar Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, uma sequência após os eventos de Relíquias da Morte.

No entanto, nenhum detalhe a mais sobre o possível reboot de Harry Potter foi divulgado, nem qual será o futuro da franquia Animais Fantásticos.

Embora Harry Potter tenha gerado uma bilheteria muito alta com os filmes, e um lucro absurdo com o passar dos anos, o universo acabou enfraquecendo com Animais Fantásticos.

Atualmente, não se sabe se Animais Fantásticos 4 pode acontecer, e o foco do estúdio para ser mais no próprio Harry Potter, explorando novas possibilidades.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.