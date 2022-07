Roteirista admite decepção com Indiana Jones 4; veja o motivo

Em entrevista com o Script Apart, o roteirista David Koepp admitiu que se decepcionou com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (Indiana Jones 4).

A sua decepção se resume a uma ideia muito bizarra: a inusitada inclusão de alienígenas no enredo. O próprio roteirista trabalhou no projeto, mas ele declarou que nunca foi a favor dessa ideia.

Continua depois da publicidade

“Eu nunca fiquei feliz com essa ideia. Quando cheguei, tentei convencê-los a mudar isso. Eu tinha outra ideia, mas eles não queriam mudar nada.”

“Não estou dizendo que a minha ideia teria sido melhor. As pessoas podem não ter gostado de pequenas coisas bobas ou algo assim, mas acho que o principal problema é que os fãs não achavam que alienígenas deveriam aparecer em um filme de Indiana Jones.”

“É bastante justo. Olhando para trás, percebo que os fãs provavelmente estavam certos”, admitiu o roteirista.

Filme decepcionou parte do público

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (Indiana Jones 4) tinha a intenção de fazer a franquia voltar às suas raízes.

Curiosamente, no entanto, acabou tendo um efeito totalmente contrário a isso. Algumas ideias bizarras, como essa, não combinavam com o resto da franquia.

Indiana Jones 5 será uma nova oportunidade para que a franquia faça sucesso. Harrison Ford retorna como o personagem principal.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 29 de junho de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.