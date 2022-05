Roteirista de O Cavaleiro das Trevas diz o que achou do Batman de Pattinson

O roteirista que colaborou com Christopher Nolan em Batman Begins e Batman: O Cavaleiro das Trevas, David S. Goyer, revelou o que achou de Batman, com Robert Pattinson.

Em entrevista com o Hollywood Reporter, o roteirista admitiu que, inicialmente, não sabia o que esperar. No entanto, ele acabou gostando bastante, com destaque para o Batman de Robert Pattinson e o Charada de Paul Dano.

“Eu vi Batman recentemente em Praga, e não sabia exatamente o que esperar ou o que eu ia pensar disso.”

“Eu vi com vários membros da minha equipe, e todos eles achavam que eu ia odiar. Mas eu acabei gostando muito.”

“Foi uma experiência divertida. Eu gostei muito do Batman de Robert Pattinson, e gostei do que eles fizeram com o Charada.”

“O Matt Reeves é um diretor muito bom, então eu pude aproveitar”, opinou o roteirista que trabalhou na trilogia do Batman de Christopher Nolan.

Filme elogiado

Batman, com Robert Pattinson, recebeu elogios da crítica e do público, embora alguns tenham criticado a sua longa duração.

O longa-metragem trouxe uma abordagem em que voltou às raízes dos quadrinhos do Batman que eram mais voltados para histórias investigativas.

A Warner Bros. anunciou que Batman 2 está em desenvolvimento, com Matt Reeves voltando como diretor e Robert Pattinson retornando como protagonista.

A ideia é apresentar a evolução e o amadurecimento do personagem tanto como Batman quanto como Bruce Wayne, já que tivemos uma versão que ainda era muito inexperiente e reclusa.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.