Roteirista de O Cavaleiro das Trevas revela o que achou de Batman

O roteirista de Batman: O Cavaleiro das Trevas, David S. Goyer, revelou o que achou sobre Batman, novo filme da DC estrelado por Robert Pattinson.

Falando com a IGN, Goyer que também co-escreveu Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas Ressurge, confirmou que assistiu ao filme. Ele elogiou o diretor Matt Reeves, além da química entre Pattinson e Zoë Kravitz.

“Eu não tinha ideia do que pensaria de Robert Pattinson, mas eu gostava dele. E eu estava tipo, ‘eu fui convencido’. Ele é uma visão diferente disso. Mas me convenceu. Eu pensei que a química com Zoë Kravitz foi incrível”, disse o roteirista.

Goyer também comentou sobre o clima noir implementado no novo filme, e também sobre Batman como detetive, pouco explorado no cinema até então.

“Gostei de como o noir foi trabalhado e gostei que eles entraram no ângulo de detetive e do que fizeram com o Charada”, comenta Goyer.

Anteriormente, o diretor Tim Burton já havia apontado semelhança do Batman de Robert Pattinson com sua versão.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

