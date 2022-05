Roteirista de Shang-Chi faz tatuagem do MCU após perder aposta com diretor

O roteirista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Dave Callahan, perdeu uma aposta para o diretor Destin Daniel Cretton e precisou fazer uma tatuagem do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) por conta disso.

Cretton recentemente publicou no Instagram um vídeo mostrando Callahan fazendo uma tatuagem de Morris, a criatura alada e sem rosto, que aparece em Shang-Chi.

Aparentemente, eles acharam que a criatura não apareceria na versão final do filme e apostaram sobre isso.

‎”No início do desenvolvimento de ‎‎Shang-Chi, o roteirista ‎‎Dave Callahan‎‎ e eu tivemos a louca ideia de colocar uma criatura voadora sem rosto, de 6 pernas chamada Morris em nosso filme. Fizemos um acordo que se Morris aparecesse na versão final, Dave o adicionaria à sua coleção de tatuagens pessoais. Fico feliz em saber que Morris estará por perto por muitos anos”, escreveu o diretor de Shang-Chi na legenda do vídeo.

Confira o vídeo, aqui.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callahan e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.