Roteirista de Vingadores 4 teme ser demitido pela Marvel

O roteirista Jeff Loveness, responsável por Homem-Formiga 3 e Vingadores: Dinastia Kang, confessou que teme que a Marvel demita ele do quarto filme da equipe de heróis.

Homem-Formiga 3 vai introduzir o vilão cômico MODOK, e Loveness disse em entrevista CBR que ele é um personagem tão maluco que pode impactar sua carreira no MCU.

Ele começa dizendo que MODOK é “minha coisa favorita”. “Obviamente, somos muito fiéis aos quadrinhos com o design e o visual, mas há algo extra que colocamos nele. Talvez eu seja demitido [de Vingadores: Dinastia Kang] quando as pessoas virem [Homem-Formiga 3], mas alguns dos meus momentos favoritos vêm do MODOK e da dinâmica dele [com os personagens]”, acrescentou.

“Ele é um personagem realmente descontrolado e eu me diverti muito com ele. Isso aconteceu desde o primeiro dia na sala [de roteiristas] – nós deciframos o MODOK como personagem e o filme se tornou muito divertido”, finalizou.

O roteirista também disse recentemente que MODOK foi inspirado em um personagem de Os Simpsons.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o novo filme do Homem-Formiga, estreia em 16 de fevereiro no Brasil.

Mais sobre Vingadores 5 e 6

Depois de Vingadores: Ultimato ter encerrado a Saga do Infinito no Universo Cinematográfico Marvel, a Casa das Ideias anunciou Vingadores 4 e 5, que adaptarão sagas famosas dos quadrinhos.

Vingadores 4 será chamado de Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty no original).

Já o quinto filme da equipe dos heróis mais poderosos da Terra será chamado de Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars)

As datas de estreia dos filmes também foram divulgadas: Vingadores 4 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025, enquanto Vingadores 5 estreia em 7 de novembro de 2025, indicando que podem ser continuações um do outro.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

