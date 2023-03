Roteirista revela como críticas a Homem-Formiga 3 vão impactar novo Vingadores

Jeff Loveness, roteirista de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e do vindouro Vingadores 5: A Dinastia Kang, foi questionado se as críticas negativas ao novo Homem-Formiga vão impactar seu trabalho no próximo filme dos Vingadores.

Em entrevista ao podcast do Comic Book, Loveness começa se referindo às críticas de Homem-Formiga 3, que, além disso, teve a maior queda de bilheteria da história do MCU: “Certamente foram duas semanas loucas para escrever o maior filme de todos os tempos e se ver retratado dessa maneira”, disse ele, com uma risada. “Mas, sim, é uma mistura das duas coisas, cara. Porque eu realmente gosto do filme. E você sabe, fazer filmes é uma luta e você sempre olha para o seu próprio trabalho e vê as falhas ou vê maneiras de fazer melhor, mas cara, escrever para Jonathan Majors [o Kang] foi a emoção de uma vida. E colocar todas aquelas coisas de M.O.D.O.K foi uma alegria … Não poderia ter sido uma experiência mais emocionante”.

Loveness acrescentou: “Tem sido muito encantador e emocionante ver o filme encontrar seu público, e as pessoas que o entendem, realmente o entendem. É meio divertido ter um filme sobre o qual as pessoas têm opiniões fortes … Eu tive que me acostumar com isso, é meio que uma pancada na cara, mas também sinto que cresci um pouco. Estou vivo e, tipo, estou muito animado para escrever o próximo”.

Sobre se o filme vai impactar Vingadores 5, o roteirista afirma:

“Não está afetando o trabalho agora, mas veremos se meu crachá foi bloqueado na Disney. Veremos se consigo entrar no prédio”, brincou.

MODOK em Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

