Roteirista sugere futuro da vida amorosa do Doutor Estranho

A participação de Charlize Theron como Clea em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura trouxe uma nova visão de futuro amoroso para Stephen Strange, personagem de Benedict Cumberbatch.

Neste novo filme, vimos Strange ainda lutando contra os muitos “e se…” que existem em sua cabeça quando se trata de seu relacionamento passado com Christine Palmer (Rachel McAdams), incluindo a possibilidade deles voltarem ou ficarem juntos em outra realidade.

Com a chegada de Clea no fim do filme da Marvel, o roteirista Michael Waldron deixou aberta a interpretação de que Strange, após todos os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, está finalmente pronto para seguir em frente.

Em entrevista à Vanity Fair, Waldron conta: “Tivemos que concluir sua história com Christine Palmer. No final disso, Strange se afasta com essa sabedoria. Ele foi capaz de enfrentar seus medos e não ter medo de amar alguém ou deixar alguém amá-lo. Acho que esse é o lugar perfeito para ele estar mentalmente para finalmente conhecer Clea, que será uma figura muito importante em sua vida daqui para frente”.

“Acho que escalamos Charlize antes mesmo de sabermos exatamente o que iríamos fazer. Então resolvemos o nosso final da abertura do terceiro olho, as consequências chegando até Strange, e você tem o seu final no estilo Acampamento Sinistro – o final oh-meu-Deus”, continua o roteirista.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura continua em cartaz nos cinemas.

