Roteiristas de Deadpool 3 quebram silêncio sobre demissão no MCU

Os roteiristas de Deadpool 3, Rhett Reese e Paul Wernick, que foram demitidos e recontratados para o filme, falaram sobre essa experiência inusitada.

Deadpool 3 havia sido anunciado ainda em 2020, mas com os roteiristas da série Bob’s Burgers, Wendy Molyneux e Lizzie Molyneyx-Logelin. Reese e Wernick, no entanto, retornaram posteriormente com a contratação do diretor Shawn Levy.

Em uma entrevista recente ao The Playlist os roteiristas de Deadpool 3, Rhett Reese e Paul Wernick, quebram o silêncio sobre demissão no MCU. Apesar da substituição de escritores, os roteiristas estão empolgados para retornar à franquia.

“Sim, isso aconteceu. E olhe… apenas aconteceu do jeito que aconteceu, mas estamos empolgados por estar de volta”, disse Reese. “Não poderíamos estar mais felizes onde estamos agora no laboratório de cientistas loucos, criando coisas divertidas, e espero que possamos lançar um filme para você em breve”, finalizou o roteirista.

Após a aquisição da Fox pela Disney, que garantiu a chegada dos direitos dos X-Men e Deadpool, a Marvel Studios planeja um terceiro filme do mercenário. O personagem estrelado por Ryan Reynolds ganhou muita notoriedade nos últimos anos, e o ator está retornando para protagonizar a sequência.

Os detalhes do terceiro filme não foram revelados, enquanto Shawn Levy se prepara para assumir a cadeira de diretor. Levy e Reynolds trabalharam recentemente em Free Guy – Assumindo o Controle, e O Projeto Adam, da Netflix.

Ainda não há data de estreia para Deadpool 3.

