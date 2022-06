Round 6: Atriz ficou feliz ao gravar cena de morte

Em entrevista recente ao portal Variety, a modelo e atriz coreana Jung Hoyeon revelou a reação surpreendente que teve ao gravar a cena de morte de sua personagem, Kang Saebyeok, na série Round 6.

Conhecida também como Jogadora 067, a personagem de Jung era uma desertora norte-coreana com passado trágico, que queria o prêmio em dinheiro do jogo para se reencontrar com sua família, mas infelizmente não conseguiu vencê-lo.

A cena de sua morte é descrita pelos fãs como uma das mais tristes da série, mas a atriz revela que ficou feliz ao gravá-la. Ela disse:

“Talvez seja estranho dizer isso, mas enquanto eu filmavo minha cena de morte, eu estava tão feliz. Foi a cena mais confortável que já fiz… É porque eu tenho vivido com minha personagem por alguns meses, e então chega a hora que eu tenho que deixá-la ir, e eu meio que senti que posso deixá-la ir alegremente, porque eu posso entender. Talvez não totalmente, mas sou eu quem mais pode entendê-la neste mundo, então conheço seu estresse e sei como a vida dela foi tão difícil. Então não foi tão ruim ou triste.”

Round 6 (Squid Game) é uma série coreana que foi lançada em 2021 na Netflix e rapidamente se tornou a produção mais vista da plataforma de streaming.

Lee Jungjae, Park Haesoo, Wi Hajoon, Jung Hoyeon e Lee Yoomi são alguns dos nomes no elenco premiado.

Sinopse: E foi dada a largada para uma competição de sobrevivência um tanto misteriosa e mortal. Nela, 456 participantes disputam entre si várias rodadas de jogos coreanos infantis cujo prêmio final tornará o vencedor um bilionário.

A segunda temporada foi confirmada, mas ainda não há previsão de lançamento.

