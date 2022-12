Rua do Medo 4: Netflix planeja novo filme da franquia

A Netflix está considerando expandir a franquia Rua do Medo, e pode estar desenvolvendo Rua do Medo 4, e com uma nova diretora.

O streaming produziu a trilogia de sucesso baseada nos livros de R.L. Stine, e quer repetir mais uma vez o bom desempenho.

Continua depois da publicidade

Segundo o site Above the Line, Chloe Okuno, diretora do filme Watcher, pode estar envolvida para assumir a direção de Rua do Medo 4.

A Chernin Entertainment está produzindo o novo longa da saga, visto que a trilogia original teve produção de Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready.

Por enquanto, não há maiores detalhes sobre o possível novo projeto de Rua do Medo, embora deva seguir os livros de Stine.

Trilogia de Rua do Medo na Netflix

“Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos terríveis que assombram sua cidade há gerações podem estar conectados. O pior: eles podem ser os próximos alvos. Baseada na série de livros de terror de R.L. Stine, a trilogia conta a história sinistra da cidade de Shadyside”, diz a sinopse da trilogia.

A trilogia de Rua do Medo traz três histórias conectadas, mas em épocas diferentes.

Sadie Sink, a Max de Stranger Things, também aparece nos longas. A trilogia marca mais uma história dela com a Netflix. A famosa atuou ainda em Eli na plataforma.

A direção dos três filmes fica com Leigh Janiak. A diretora promete homenagear os mais diferentes longas de terror em Rua do Medo.

Os filmes de Rua do Medo estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.