Ruído Branco: Explicamos o final do novo filme da Netflix

Alerta de spoiler

O filme Ruído Branco, que conta com Adam Driver, astro de Star Wars, já estreou na Netflix, e conta com um final bastante impactante.

“A confortável vida suburbana do professor Jack Gladney e sua família é abalada quando um vazamento químico libera uma nuvem negra nociva”, diz a sinopse do filme.

Estrelado por Adam Driver, conhecido pela franquia Star Wars, o elenco ainda conta com Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Jodie Turner-Smith, entre outros.

Explicamos abaixo o final impactante de Ruído Branco, a nova produção da Netflix que era muito aguardada; confira.

Ruído Branco é estrelado por Adam Driver

O que acontece no final de Ruído Branco?

Denise ainda estava preocupada com a mãe e pediu para Jack, seu pai, averiguar a situação. Por mais que ele perguntasse sobre o remédio, ninguém parecia saber para o que ele servia.

O personagem perguntou a um de seus colegas e ao médico, mas ambos riram do nome Dylar, e soou como se não soubessem que ele existia.

Uma vez que toda a família estava junto na estrada, as autoridades mudaram de ideia e pediram à população em geral que ficasse em casa, caso não tivessem saído.

Jack ficou exposto à chuva acida por mais de dois minutos, e soube que, caso ficasse mais de 10 segundos de exposição, os efeitos seriam fatais. No entanto, a fonte não era tão confiável.

A filha de Jack, Denise, possuía uma dúvida e perguntou aos pais por que o produto químico não afetava os cães, mas afetava os ratos. Jack não pôde deixar de perceber que o professor Murray Siskind que a família era o berço do infortúnio do mundo.

Logo que a família chegou ao abrigo, todos foram colocados em quarentena. Jack foi informado que ele iria morrer, pois foi exposto à chuva. Ele ainda falou a Siskind sobre o assunto, e o professor lhe deu uma arma.

Siskind disse que é possível que a violência seja uma espécie de renascimento e que Jack possa realmente matar a morte quando encontrá-la.

As pessoas foram convidadas a se mudar mais uma vez para Iron City, A família Gladney chega na nova cidade, e já se depara com um homem furioso, pois não houve cobertura adequada da mídia para o problema.

O homem achava que o medo era notícia, e queria que todos os fotógrafos estivessem no local. Ele pensava que se a mídia não cobria uma reportagem com eles, talvez não se importavam com o sofrimento dele e de outras pessoas próximas.

O evento tóxico terminou e as pessoas voltaram para suas vidas. Jack ainda não conseguia ficar em paz com o fato de que todos caminhavam lentamente para a morte.

Jack especulou que se a morte fosse tão destruidora quanto o evento, ela seria onipresente e onipotente. Babette, sua esposa, finalmente contou sobre o por que estava tomando aquele remédio que muitos zombaram.

Ela disse que leu um anúncio no jornal sobre um grupo de pessoas que estavam relizando um experimento secreto, testando a droga Dylar. A Dylar poderia remover o medo da morte, e Babette estava cansada de sentir esse medo.

A experiência psicobiológica foi proibida, e Babette encontrou uma outra maneira de obter a droga. Ela conseguiu algumas pílulas após passar a noite com um homem chamado Sr. Gray.

Babette costumava encontrar o homem todas as noites em um motel, e mantiveram o acordo por meses. A droga não funcionou e a personagem parou de se encontrar com o Sr. Gray. Segundo Jack, sua esposa era feliz e não guardava segredos. No entanto, ele não sabia que ela podia guardar esse tipo de segredo.

Por conta de odiar o fato de sua esposa manter relações sexuais com outro homem, Jack foi ao motel e atirou no Sr. Gray. Após isso, ele deixou a arma na mão dele, para que ele levasse a culpa, e quando Babette chegou, acabou atirando em Jack e nela.

Após isso, eles o levam para um pronto-socorro próximo, onde algumas freiras trabalham no local e cuidam deles. Lá, Jack e Babette recebem uma lição sobre crer no céu e que a morte é inevitável.

Com tantos desastres que aconteceram, o casal retorna para casa, com a família toda feliz. O filme acaba com Jack, Babette e seus filhos entrando no supermercado para fazer compras.

Ruído Branco está disponível na Netflix.

