Russell Crowe diz que sente inveja de ator que estrelará Gladiador 2

Russell Crowe abriu o jogo sobre não ser convidado para retornar em Gladiador 2. No longa original, o ator interpretou o imperador Maximus.

“Tenho certeza de que em algum momento eles vão querer me perguntar algo sobre o filme, mas eles não me procuraram ainda”, disse Crowe em entrevista ao programa The Ryan Tubridy Show (via Screen Rant). “É uma extensão da trama [de Gladiador], mas está muito além da morte de Maximus, então não estou envolvido de forma alguma [com Gladiador 2]. Ouvi dizer que o jovem Paul [Mescal, o protagonista] é um cara legal e desejo a ele boa sorte. Eu acho que de onde eles estão pegando a história, um jovem Lúcio assumindo o papel de imperador, é uma ideia muito inteligente dentro do universo que criamos”, afirmou.

O ator admitiu ainda estar com um pouco de inveja de Mescal pela experiência que o ator terá no filme de época – experiência essa que Russell Crowe já teve:

“Não quero me alongar muito nisso porque me leva de volta a um período em que eu era significativamente mais jovem. Eu olho para trás e adorei cada minuto, e esse não era o caso na época. Eu gosto de estar em um set de filme de época. Entrar nesse tipo de figurino e nesse tipo de situação me atrai muito. Há uma leve ponta de ciúmes que eu tenho por essas pessoas terem a experiência que eu um dia eu tive”, finalizou.

Mais sobre Gladiador 2

A trama de Gladiador 2 não vai seguir Maximus, personagem de Russell Crowe no longa original, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

Pedro Pascal viverá Lucius. O elenco também conta com Denzel Washington e Barry Keoghan (Eternos), que fará o papel do vilão e Imperador Geta.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Ridley Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Gladiador 2 chega aos cinemas em 22 de novembro de 2024.

