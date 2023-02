Russell Crowe é O Exorcista do Papa em trailer assustador

O Exorcista do Papa é o novo filme de terror a caminho das telonas e é estrelado por ninguém menos que Russell Crowe. A Sony divulgou o trailer e o pôster do longa-metragem.

No filme, Crowe interpreta o Padre Gabriele Amorth. Ele era uma pessoa real, que entrou no sacerdócio na década de 1950, atuou como exorcista para o Vaticano por quase quatro décadas e fundou a Associação Internacional de Exorcistas.

Amorth afirmou ter realizado dezenas de milhares de exorcismos antes de sua morte em 2016 e já foi tema do documentário The Devil and Father Amorth, do diretor de O Exorcista.

A Igreja moderna não tem uma posição clara sobre demônios, possessões ou exorcistas. A missão de vida de Amorth fez dele uma figura controversa. Apesar da descrença em torno de seu trabalho, Amorth tratou-o como uma ciência e documentou tudo.

O Exorcista do Papa é baseado nos registros pessoais de Amorth e explora os casos mais convincentes e memoráveis.

Veja o trailer e o pôster, abaixo.

Mais sobre O Exorcista do Papa

O trajeto do Padre Amorth começou na mesma época em que os demonologistas Ed e Lorraine Warren (de Invocação do Mal) estavam operando.

Todos eles continuaram seu trabalho na década de 1970, quando havia um subconjunto de pessoas que pensavam que o satanismo, o paranormal e a possessão demoníaca eram uma ameaça existencial.

O filme é dirigido por Julius Avery a partir do roteiro de Chester Hastings, R. Dean McCreary e Evan Spiliotopoulos.

Russell Crowe lidera o elenco como o Padre Gabriele Amorth. Ele é acompanhado por Franco Nero (John Wick 2) como o Papa, Ralph Ineson, Alex Essoe, Daniel Zovatto, Paloma Bloyd e outros.

O Exorcista do Papa estreia em 6 de abril de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.