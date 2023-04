Russell Crowe quase deixou Gladiador, porque roteiro era “um lixo completo”

Gladiador é um dos maiores sucessos da carreira ilustre de Russell Crowe. No entanto, o ator quase deixou o papel, porque não tinha gostado do roteiro original.

Russell Crowe revelou à Vanity Fair ruim demais. O filme viria a ser um dos filmes mais icônicos de Crowe, arrecadando US$ 503 milhões em todo o mundo e ganhando o Oscar de melhor filme e melhor ator para Crowe.

“Eu estava confiante sobre minhas habilidades como protagonista”, disse Crowe sobre o filme. “O que eu não estava confiante com Gladiador era o mundo que estava me cercando. No centro do que estávamos fazendo estava um ótimo conceito, mas o roteiro, era lixo, lixo completo. E tinha todos esses tipos de sequências estranhas.”

Crowe lembrou que o roteiro original incluía cenas em que os gladiadores montavam carruagens que tinham promoções para o azeite e outros produtos nelas. Embora a colocação de produtos tenha sido feita para evocar acordos de endosso de gladiadores reais, Crowe estava certo de que tais detalhes deixariam o público confuso.

“Isso é tudo verdade, mas simplesmente não vai soar bem para um público moderno”, disse Crowe. “Eles vão dizer: ‘Que p*rra é essa?”‘.

Crowe disse que Ridley Scott entendeu a posição de Crowe e fizeram mudanças no roteiro. Muitas mudanças.

“Ele me disse em um determinado momento: ‘Companheiro, não vamos fazer nada em que você não acredite 100%’. Então, quando começamos esse filme, tínhamos 21 páginas de roteiro com as quais concordamos. Um script geralmente tem entre 103, 104 ou 110 páginas. Então, tínhamos um longo caminho a percorrer e basicamente usamos essas páginas na primeira seção do filme. Então, quando chegamos ao nosso segundo local, que era o Marrocos, estávamos meio que nos recuperando.”

Gladiador 2 vem aí

A trama de Gladiador 2 não vai seguir Maximus, personagem de Russell Crowe no longa original, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

Pedro Pascal viverá Lucius. O elenco também conta com Denzel Washington e Barry Keoghan (Eternos), que fará o papel do vilão e Imperador Geta.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Ridley Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Gladiador 2 chega aos cinemas em 22 de novembro de 2024.

