Rustin: Filme da Netflix com astro de Euphoria ganha imagem

O novo filme da Netflix, Rustin, com o astro de Euphoria, Colman Domingo, ganhou sua primeira imagem.

Domingo vai interpretar o ativista Bayard Rustin, o homem por trás de Marcha de Washington que aconteceu em 1963 (via Collider).

As ações de Rustin, um conselheiro próximo de Martin Luther King Jr., mudaram o curso dos direitos civis nos Estados Unidos.

O filme deve mostrar o ativista em diversas passeatas, pregando a não-violência, apesar de livros de história o evitarem por ser um homem negro e gay.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Rustin

O filme terá direção de George C. Wolfe, com Dustin Lance Black no roteiro.

Além de Colman Domingo, o elenco ainda conta com Chris Rock, Jeffrey Wright, Audra McDonald e Glynn Turman.

Rustin estreia ainda neste ano na Netflix.

