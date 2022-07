Ryan Gosling expressa desejo de fazer projeto na Marvel

A ator Ryan Gosling expressou desejo de entrar na Marvel, e espera que Joe e Anthony Russo, diretores de Vingadores, possam ajudá-lo.

O astro de Agente Oculto, novo filme da Netflix dos irmãos Russo, falou sobre o assunto MCU no tapete vermelho (via The Direct).

Gosling, de alguma forma, demonstrou interesse em poder ser integrado na Marvel, e aparecer em algum projeto. Ele apenas torce que os cineastas deem um empurrão para que ele consiga algum papel.

“Espero que eles possam manifestar essa coisa do MCU… Acho que seria legal. Espero que haja um equilíbrio”, disse Gosling.

Recentemente, ele abordou sobre os rumores de viver o Nova em seu projeto solo. O astro desmentiu, e revelou que gostaria de poder interpretar o Motoqueiro Fantasma.

Projeto do Nova continua em desenvolvimento

A Marvel Studios anunciou estar desenvolvendo um projeto sobre Nova ainda em março desse ano. O estúdio contratou Sabir Pirzada como roteirista principal.

Nova apareceu pela primeira vez em uma edição de 1976 da Super Adventures era membro da força policial intergaláctica conhecida como Nova Corps, pela qual ganhou habilidades sobre-humanas, incluindo força aprimorada, voo e resistência a lesões.

Até o momento, não há maiores detalhes se o projeto será um longa-metragem ou uma série.

