Ryan Reynolds chama filme de Wolverine de “completo desastre”

Antes de estrelar os filmes de Deadpool, Ryan Reynolds viveu o mercenário desbocado em X-Men Origens: Wolverine. Durante entrevista para um festival de comédia (via CBM), o ator revisitou o filme e não resistiu à chance de atacar o colega de elenco Hugh Jackman (Logan/Wolverine).

“Todo mundo está esperando eu trucidar Hugh Jackman, mas ele foi uma das primeiras estrelas de cinema com quem trabalhei, em 2007, em um desastre completo chamado X-Men Origens: Wolverine – a culpa de ter sido tão ruim foi dele”, brincou Reynolds. “E o que me impressionou nele foi que ele era tão gentil”.

O ator continua, agora rasgando elogios a Jackman: “Ele foi uma das primeiras pessoas desse nível que vi tratando o cozinheiro da mesma maneira que o diretor, ou o produtor, ou o chefe do estúdio. Ele apenas trata a todos da mesma forma. E você sabe que esse tipo de impressão se espalha. E eu acho que Hugh Jackman é provavelmente responsável por muitas pessoas melhores que trabalham no estranho e maravilhoso mundo do showbusiness”, finalizou.

Os dois atores vão contracenar juntos novamente em Deadpool 3, reprisando seus respectivos personagens.

Deadpool 3 vem aí

Deadpool 3 é um dos filmes mais aguardados do MCU e parece que as filmagens começarão em breve.

De acordo com um novo relatório da Film & Television Industry Alliance (via ComicBook), o longa-metragem começará a ser filmado dentro e ao redor de Vancouver, no Canadá, em 1º de maio.

Deadpool 3 estreia nos cinemas em 7 de novembro de 2024.

