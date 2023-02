Ryan Reynolds começa treinamento para Deadpool 3; veja

Ryan Reynolds, o intérprete de Deadpool, já começou seu treinamento para o terceiro filme do anti-herói.

Em seu Instagram, o treinador Don Saladino postou fotos do ator malhando e afirmou na legenda que “O treinamento para Deadpool 3 está a todo o vapor”.

Reynolds compartilhou as fotos e brincou: “Não estou treinando para Deadpool. Estou treinando para passar vários meses com @thehughjackman – que não é tão legal quanto todo mundo pensa”, escreveu o ator, se referindo ao encontro de Deadpool com Wolverine (Hugh Jackman) no filme.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniciaram uma treta nas redes sociais sobre o título de Deadpool 3.

Deadpool 3 terá viagem no tempo

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan, filme solo do Wolverine.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Deadpool 3 estreia em 2024.

