Ryan Reynolds indica retorno do Professor Xavier em Deadpool 3

Patrick Stewart, o Professor Xavier nos filmes de X-Men, indicou que pode reprisar o papel em Deadpool 3.

Em entrevista ao Comic Book, o ator foi questionado justamente sobre isso e disse: “Me disseram para esperar. Eu não sei nada mais além disso, honestamente”, revelou.

Até o momento, Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine) são os únicos nomes confirmados no elenco de Deadpool 3 – Reynolds inclusive já iniciou seu treinamento para o filme.

Stewart deu vida a Charles Xavier na trilogia original de X-Men, e posteriormente apareceu nos filmes X-Men Origens: Wolverine (2009), Wolverine – Imortal (2013), X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014) e Logan (2017), que acabou mostrando a morte do personagem. Além disso, ele encarnou o Professor X mais recentemente em Doutor Estranho 2, que trouxe uma variante do personagem.

Deadpool 3 terá viagem no tempo

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan, filme solo do Wolverine.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Recentemente, Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniciaram uma treta nas redes sociais sobre o título de Deadpool 3.

Deadpool 3 estreia em 2024.

