Ryan Reynolds rejeita título de filme de Wolverine e Deadpool

O astro de Deadpool, Ryan Reynolds, vai retornar para o papel no terceiro capítulo da franquia, e acabou rejeitando um título de filme de Wolverine e Deadpool.

Deadpool 3 será a entrada do personagem no MCU, bem como deve facilitar ainda mais a presença dos mutantes no Universo Cinematográfico da Marvel.

Reynolds elogiou a atuação de Hugh Jackman em Meu Filho, novo filme do astro da Marvel, que foi indicado ao Globo de Ouro (via ComicBook).

Após elogiar o colega de elenco, Reynolds zombou da ideia de um filme com o título de Wolverine e Deadpool quando a câmera caiu na mesa.

“Wolverine e Deadpool. Ele só pode estar brincando. Não na sua vida, Chappie”, disse ele.

Veja o vídeo, abaixo.

Não é bomba: Hugh Jackman revela segredo do físico de Wolverine

Hugh Jackman construiu um físico impressionante ao longo dos anos como Wolverine nos filmes da Marvel. Agora, ele retorna ao papel em Deadpool 3 e revela o segredo de como ficou tão “bombado”.

Hugh Jackman negou usar esteroides para alcançar seu físico musculoso como Wolverine. Jackman está pronto para reprisar seu papel como o personagem dos X-Men pela primeira vez desde Logan, de 2017, no próximo terceiro filme da franquia Deadpool.

Jackman falou sobre o regime de exercícios intensos que ele assumiu para Deadpool 3, que, juntamente com uma dieta saudável, ele credita por sua transformação no icônico super-herói.

“Não, eu amo o meu trabalho. E eu amo Wolverine… Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo aqui, mas me disseram anedoticamente quais são os efeitos colaterais disso. E eu fiquei tipo, ‘Eu não amo meu trabalho tanto assim’. Então não, eu apenas fiz isso da maneira antiga. E eu lhe digo, eu comi mais frango – sinto muito por todos os veganos e vegetarianos e pelos frangos do mundo. Literalmente, o carma não é bom para mim. Se a divindade gosta de frangos, estou em apuros”, disse o ator.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira