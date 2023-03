Saem críticas de John Wick 4: “Melhores cenas de ação que já vi”

A estreia de John Wick 4: Baba Yaga se aproxima. Felizmente, parece que essa é mais uma iteração fantástica da franquia com Keanu Reeves. Os críticos estão, em geral, gostando muito do longa-metragem.

Atualmente, o longa-metragem está com 88% no Rotten Tomatoes, nota condizente com o restante da franquia. O 2º e 3º filme fecharam com 89%, enquanto o primeiro tem 86%. Vale apontar que a porcentagem de John Wick 4 ainda vai oscilar, visto que até agora só tem 26 críticas computadas.

“John Wick 4 traz excelentes cenas de ação logo cedo e, em seguida, na última hora, martela você na cabeça com algumas das melhores cenas de ação que já vi”, apontou o Movie Guy.

“Com duração de 2 horas e 49 minutos, é maior do que os filmes anteriores em todos os sentidos – não melhor ou pior, apenas mais”, disse Caryn Tiago, da BBC.

“Como quase três horas de tiro, porrada e bomba, ininterruptas, sem qualquer enredo significativo, funcionam tão bem quanto funcionam?”, questionou Leah Greenblatt, da EW.

“Brucutu, ousado e fod*o, este 4º filme da saga equilibra brilhantemente as altas apostas com uma jornada emocionante, absolutamente espetacular e frenética”, escreveu Courtney Howard, do Fresh Fiction.

“As sequências de ação de Paris são impressionantes… Mas este é o primeiro John Wick não escrito por Kolstad e isso é claro. O filme é difícil de acompanhar e não envolvente. Ele funciona mais como um show de acrobacias do que um filme real. Também esse final…? O que eles estavam pensando?”, criticou Grace Randolph, do Beyond the Trailer.

Keanu Reeves em John Wick 4

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.